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Başına Demir Düşen 83 Yaşındaki Kadın, Ambulans Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi

Başına Demir Düşen 83 Yaşındaki Kadın, Ambulans Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başına demir düşen 83 yaşındaki Gülşah Bayhan, ambulans helikopterle tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde başına demir düşen Gülşah Bayhan (83), tedavi için ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Olay, Lice ilçesinde meydana geldi. Gülşah Bayhan, başına demir düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayhan, ekiplerin müdahalesinin ardından Lice ilçesinde bulunan Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayhan'ın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopterle Lice'den alınan Gülşah Bayhan, Diyarbakır'da bulunan Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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