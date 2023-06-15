Bartın'da Şap Hastalığı Görülmesi Üzerine 4 Köy ve Abdipaşa Beldesi Karantinaya Alındı

Bartın'ın Ulus ilçesi Buğurlar köyünde bir hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine 4 köy ve Abdipaşa beldesi karantinaya alındı. Ayrıca 10 kilometrelik çapta bulunan 15 köy de gözetim bölgesi ilan edildi. Köyde yaşayan hayvan yetiştiricisi Ramazan Kurt, tedbir amaçlı hayvanlarını dışarı çıkarmadıklarını belirtti.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Buğurlar köyünde, 1 hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine 4 köy ve Abdipaşa beldesi karantinaya alındı, ayrıca 10 kilometrelik çapta bulunan 15 köy de gözetim bölgesi ilan edildi.

Ulus ilçesi Buğurlar köyüne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişinin ahırındaki kan tahlilinde şap hastalığına rastladı. Ekipler, tedbir amaçlı, Buğurlar köyünün 3 kilometre çapındaki Kayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik köyleri ve Abdipaşa beldesi ile bu beldedeki hayvan satış yerini karantinaya aldı. Kanun gereği hastalığın görüldüğü Buğurlar köyünün 10 kilometre çapındaki Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray, Öncüler ile Abdipaşa beldesi hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri kapatılıp, gözetim bölgesi ilan edildi.