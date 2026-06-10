Anne adaylarına yakın takip

Bartın'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması ile anne adayları yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın anne ve bebek sağlığını korumak, doğum süreçlerini güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması ile koordinatör ebelerin öncülüğünde başarıyla sürdürülüyor. Uygulama kapsamında toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve hastanelerde görev yapan ebeler, anne adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde adım adım takip ederek, profesyonel rehberlik sunuluyor.

Bartın Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada koordinatör ebelerin, öncelikle ilk gebeliğini yaşayan veya yüksek risk grubunda bulunan anne adaylarıyla telefon üzerinden iletişime geçtikleri, belirlenen planlama doğrultusunda anne adaylarını evlerinde ziyaret edildiği belirtilerek, sonrasında ise anne adaylarının detaylı fiziksel muayenelerin yapıldığı duyuruldu. Ayrıca açıklamada, yapılan ev ziyaretlerde nabız, tansiyon ve solunum gibi hayati verilerin takibi titizlikle yapıldığı ve gebelerin genel sağlık durumları ile risk faktörleri uzmanlıkla analiz edildiği kaydedildi.

"Annelik yolculuğu" isimli mobil uygulaması tanıtılıyor

Gerçekleştirilen bu ev ziyaretlerinde görevli ebeler, anne adaylarına "Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması"nı da tanıtıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen bu uygulamada ise gebelikten doğuma, lohusalıktan 0-2 yaş bebek gelişimine kadar olan süreç takip edilerek, anne adaylarının gebelik takibi, sağlıklı doğum rehberliği, bebek gelişim bilgileri ile aşı ve muayene hatırlatmaları gibi birçok güvenli bilgiye kolayca erişimi hedefleniyor.

Sağlıklı hayat merkezleri bünyesindeki Gebe Okulları ile hastanelerin kadın doğum birimlerinde verilen eğitimler verilirken, süreçte ihtiyaca göre fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog desteği de sunuluyor.

Gerçekleştirilen düzenli ev ziyaretleri ile hastane ve sağlıklı hayat merkezlerindeki sürekli takip, anne adaylarının bu özel dönemi daha huzurlu ve bilinçli geçirmelerini sağlanıyor. Bakanlığın sağlıklı anne, sağlıklı bebek vizyonu doğrultusunda verilen profesyonel ve psikolojik danışmanlık sayesinde süreç içerisindeki kaygılar en aza indiriliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı