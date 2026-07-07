Bartın halkı hareket yaşını öğreniyor

Bartın'da, Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda mobil ekipler tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Organize Sanayi Bölgesi, Valilik, Bartın Devlet Hastanesi ve bağlı kurumlarda bilgilendirme stantları kuruldu. Kurulan stantlarda vatandaşların fiziksel aktivite değerlendirmeleri yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda bireylerin hareket kapasiteleri analiz edildi. Aynı zamanda kişilerden hareket yaşları da belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hareket yaşı takvim yaşına göre düşük olan veya risk grubunda yer aldığı tespit edilen vatandaşlar, egzersiz ve fizyoterapi danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirildi.

Kampanya süresince vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin önemi, fazla kilo ve hareketsiz yaşamın yol açabileceği sağlık riskleri ile kronik hastalıkların önlenmesinde aktif yaşamın rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı