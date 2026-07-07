Haberler

Bartın halkı hareket yaşını öğreniyor

Bartın halkı hareket yaşını öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında mobil ekipler vatandaşların fiziksel aktivite değerlendirmelerini yaparak hareket yaşlarını belirliyor ve risk grubundakileri Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendiriyor.

Bartın'da, Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda mobil ekipler tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Organize Sanayi Bölgesi, Valilik, Bartın Devlet Hastanesi ve bağlı kurumlarda bilgilendirme stantları kuruldu. Kurulan stantlarda vatandaşların fiziksel aktivite değerlendirmeleri yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda bireylerin hareket kapasiteleri analiz edildi. Aynı zamanda kişilerden hareket yaşları da belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hareket yaşı takvim yaşına göre düşük olan veya risk grubunda yer aldığı tespit edilen vatandaşlar, egzersiz ve fizyoterapi danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirildi.

Kampanya süresince vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin önemi, fazla kilo ve hareketsiz yaşamın yol açabileceği sağlık riskleri ile kronik hastalıkların önlenmesinde aktif yaşamın rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye ediliyor, zamanla yarış var

Saatlerdir yanıyor! Mahalleler tahliye ediliyor, zamanla yarış var
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor

Messi'nin kabusu devam ediyor!
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia

Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar

İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı