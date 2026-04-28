Bartın'da 7 köyde mobil sağlık taraması

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bartın'daki köylere gerçekleştirilen ziyaretlerde 7 köyde mobil sağlık taraması gerçekleştirilerek, vatandaşlara kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından mobil sağlık hizmetleri kapsamında Kıranpazarı, Hasanefendi, Mamak, Okçular, Kaman, Karahüseyinli ve Çaybükü köylerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendirildi, gerekli görülen kişiler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları, dengeli beslenmenin önemi, sigara kullanımının zararları ve kanser taramalarının gerekliliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kolorektal kanser taraması kapsamında GGK tüpleri dağıtılarak numune alma süreci ve takip aşamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM polikliniklerinde sunulan hizmetler de vatandaşlara ayrıntılı şekilde anlatıldı. Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösterebilecek riskler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında da köy halkını bilgilendirecek, broşür dağıtımı gerçekleştirdi. - BARTIN

