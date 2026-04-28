Bartın'da 7 köyde mobil sağlık taraması

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bartın'daki köylere gerçekleştirilen ziyaretlerde 7 köyde mobil sağlık taraması gerçekleştirilerek, vatandaşlara kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından mobil sağlık hizmetleri kapsamında Kıranpazarı, Hasanefendi, Mamak, Okçular, Kaman, Karahüseyinli ve Çaybükü köylerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendirildi, gerekli görülen kişiler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları, dengeli beslenmenin önemi, sigara kullanımının zararları ve kanser taramalarının gerekliliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kolorektal kanser taraması kapsamında GGK tüpleri dağıtılarak numune alma süreci ve takip aşamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM polikliniklerinde sunulan hizmetler de vatandaşlara ayrıntılı şekilde anlatıldı. Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösterebilecek riskler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında da köy halkını bilgilendirecek, broşür dağıtımı gerçekleştirdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı