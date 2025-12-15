'Ampute Messi', bedensel engellilere ilham oldu

AMPUTE Milli Futbol Takımı'nın simge isimlerinden Barış Telli (36), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin düzenlediği 'Benim Hikayem' projesinde bedensel engellilerle buluşarak azim, mücadele ve inancın engel tanımadığını anlattı.

Hastane tarafından engelleri aşarak yeniden hayata bağlanan kişilerin ilham verici hikayelerinin paylaşıldığı 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, bedensel engellilere kendi hikayesini anlattı. 'Ampute Messi' olarak anılan milli futbolcu, kendisi gibi amputasyon yaşayanlara moral ve motivasyon verdi. Barış Telli, 4 yaşında trafik kazası geçirdiğini ve ayağımı kaybettiğini anlatarak, "Ama hiçbir zaman hayallerimi kaybeden bir Barış olmadım. Her zaman mücadeleye, azimle inanmaya odaklandım. Engellerimi aşarak başarıya endeksli bir hayatım oldu ve bu şekilde yoluma devam ettim. Bu yüzden çok mutluyum. Tabii o süreçler biraz zor oldu. Ne kadar mücadele etsek de zaman zaman inanmayanlar oluyordu. İlla ki düşeceğiz, kalkacağız. Tekrar ettikçe bunlar zaman içerisinde devam edecek. Başarı bu şekilde geliyor. Önemli olan pes etmeden, mücadeleyi bırakmadan ve inanarak devam etmek. Sonunda kupalar oluyor, şampiyonluklar oluyor. En güzeli de ülke temsili oluyor. Ben bunu hayatım boyunca yaptım ve yapmaya da devam ediyorum" dedi.

'MESSİ BARIŞ DENMESİ HOŞUMA GİDİYOR'

Gazi Üniversitesi'ni bitirdiğini söyleyen Barış Telli, formasyon eğitimi alarak antrenörlükten öğretmenliğe geçiş yaptığını belirtti. Telli, "Çünkü annemin hayalini de gerçekleştirmek istedim. Annem bana her zaman hayat hikayemin çok etkili olduğunu ve bu şekilde çocuklara dokunmam gerektiğini söylerdi. Zor süreçler yaşadım. Aynı anda spor hayatım, okul hayatım, antrenmanlarım devam ediyor. Bunun yanı sıra imkansızlıklarla da mücadele ediyorum. Geçmiş yıllarda bir koşu protezine bile sahip değildim. Bu koşu protezine kavuşmam 6 yılımı aldı. Bu yolda hem hedeflerimi hem hayallerimi hem de ülke temsilini sürdürdüm. Avrupa 2'nciliğine kadar uzandım. Ampute futbolunun yanı sıra gol krallıkları, en iyi oyuncu ödülleri, Avrupa ve dünya şampiyonlukları, madalyalar ve kupalar kazandık. Şu an mutluyum. İnsanlar tarafından davet edilmek, söyleşilere katılmak ve Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunmak benim için çok kıymetli. Dönemin en iyi futbolcularının ismiyle hitap edilmek, 'Messi Barış' denmesi hoşuma gidiyor. Dünya çapındaki futbolcuları örnek alarak onların videolarını, hayatlarını inceleyip kendi hayatına uyarlarsan başarı geliyor" ifadelerini kullandı.

'SPORCU OLARAK BAKILMASI ÇOK KIYMETLİ'

Ailesinin desteğini hep gördüğünü anlatan Barış Telli, toplumun engelli bireylere bakışında önyargılar olduğuna dikkat çekti. Barış Telli, "Moral ve motivasyon olarak desteklemek lazım. 'Ah yavrum gel sana yardımcı olayım' demektense, ne yapabileceğimizi görmeleri, izlemeleri ve destek olmaları daha kıymetli. Üniversiteye giderken simit satıyordum. Çıkıp antrenman yapıyordum, maçlarıma yetişiyordum. O yoğunluk benim hayatımda hiç bitmedi. Üniversiteye hep bu şekilde gidip geldim. Engeli kullanmak meselesi var. Engelimi kullanmadığım süreçte insanların bakış açısı da değişti. Sporculuğum ön plana çıktı. Önceden bana engelli gözüyle bakılıyordu. Başarılarımız çok duyulmuyordu. Ama bu süreçte insanlar 'engelli' değil, 'milli sporcu' olarak bakmaya başladı. Sporcu gözüyle bakılması benim için çok kıymetliydi" dedi.