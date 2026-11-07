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Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birinciliği elde etti

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Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birinciliği elde etti
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3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda açıklanan sıralamada Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde ilçe hastaneleri arasında Türkiye birincisi oldu. Hastane yönetimi emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, organ bağışı ve nakil süreçlerindeki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Bölge Toplantısı'nda hastane, tüm ilçe hastaneleri arasında organ naklinde Türkiye birincisi oldu.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarının katılımıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bölge toplantısında, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda açıklanan başarı sıralamasında Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, ilçe hastaneleri arasında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Hastanenin organ bağışı ve nakil süreçlerinde yürüttüğü çalışmaların sonucu elde edilen başarı, sağlık camiasında memnuniyetle karşılandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, başarıda emeği bulunan başta yoğun bakım ve anestezi uzmanları olmak üzere organ nakli koordinatörlerine, ameliyathane çalışanlarına ve sürece katkı sağlayan tüm sağlık personeline teşekkür edildi.

Elde edilen birincilik, Bandırma'da sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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