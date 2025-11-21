Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyonluk sahte reçete skandalı! Profesör dahil 7 kişiye gözaltı kararı

Balıklı Rum Hastanesi'nde kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen büyük çaplı yolsuzluk operasyonunda 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli gözaltına alındı, bir kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SAHTE MUAYENE VE PROTOKOL NUMARASI İLE İLAÇ TEMİNİ

Savcılık açıklamasına göre 2017–2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, Medula sistemine kayıt yapılmadan bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi. Hastaneye hiç gitmemiş kişilerin bilgileri kullanılarak sahte protokollerle kırmızı ve yeşil reçeteli on binlerce ilaç yazıldığı ve bu reçetelerin SGK'ya fatura edildiği belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği dönemlerde dahi, hasta rızası olmadan farklı mekanlarda açılan kayıtlar üzerinden usulsüz işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

İLAÇLARIN BİR KISMI YURT DIŞINA KAÇIRILMIŞ

Soruşturmada, reçetelerle temin edilen kırmızı reçeteli ve uyuşturucu etkili ilaçların Türkiye dışındaki kişi ve ülkelere yasa dışı yollarla götürülmeye çalışıldığı belirlendi. Ayrıca ilaçların, uyuşturucu etkili kimyasal üretiminde kullanılmak üzere yabancı uyruklu kişilere satıldığı ifade edildi.

112 MİLYON TL'LİK HAP SKANDALI

Savcılık açıklamasında, kayıt dışı olarak kullanılan ilaçların toplamda 112 milyon TL'yi aşkın bir kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Şüpheliler hakkında "Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme" suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun çok yönlü biçimde devam ettiğini vurgulayarak kamuoyuna bilgilendirme yaptı.