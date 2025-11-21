Haberler

Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyonluk sahte reçete skandalı! Profesör dahil 7 kişiye gözaltı kararı

Güncelleme:
Balıklı Rum Hastanesi'nde bir profesör doktorun öncülüğünde sahte reçete dahil bir dizi skandal patlak verdi. SGK'nin 112 milyon TL zarara uğratıldığının ortaya çıktığı olayla ilgili profesör doktor, tıbbi sekreter, 2 eczacı, eczane çalışanı ve 2 ilaç mümessili olmak üzere 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyon TL'lik kamu zararına yol açan sahte reçete skandalı tespit edildi.
  • Prof. Dr. A.E. dahil 7 kişiye gözaltı kararı verildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
  • 2017-2021 yılları arasında sahte protokollerle kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar yazıldı ve bu ilaçların bir kısmı yurt dışına kaçırıldı.

Balıklı Rum Hastanesi'nde kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen büyük çaplı yolsuzluk operasyonunda 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli gözaltına alındı, bir kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SAHTE MUAYENE VE PROTOKOL NUMARASI İLE İLAÇ TEMİNİ

Savcılık açıklamasına göre 2017–2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, Medula sistemine kayıt yapılmadan bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi. Hastaneye hiç gitmemiş kişilerin bilgileri kullanılarak sahte protokollerle kırmızı ve yeşil reçeteli on binlerce ilaç yazıldığı ve bu reçetelerin SGK'ya fatura edildiği belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği dönemlerde dahi, hasta rızası olmadan farklı mekanlarda açılan kayıtlar üzerinden usulsüz işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

İLAÇLARIN BİR KISMI YURT DIŞINA KAÇIRILMIŞ

Soruşturmada, reçetelerle temin edilen kırmızı reçeteli ve uyuşturucu etkili ilaçların Türkiye dışındaki kişi ve ülkelere yasa dışı yollarla götürülmeye çalışıldığı belirlendi. Ayrıca ilaçların, uyuşturucu etkili kimyasal üretiminde kullanılmak üzere yabancı uyruklu kişilere satıldığı ifade edildi.

112 MİLYON TL'LİK HAP SKANDALI

Savcılık açıklamasında, kayıt dışı olarak kullanılan ilaçların toplamda 112 milyon TL'yi aşkın bir kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Şüpheliler hakkında "Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme" suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun çok yönlü biçimde devam ettiğini vurgulayarak kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

resmen Türkiye bir suç ülkesi haline dönüşmüştür parayı bu kadar seven başka bir topluluk daha yoktur

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBüşra :

Millet iyice şaşırdı, cezasız kalacağı için mi yapıyorlar

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

ibreti alem için asın bunları

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Bizim.gittigimuz özel hastane de baban ameliyat olmuştu ondan 9 sayfa malzeme listesi yapmışlar eldiven kağıt mendile kadar 4 gunde bukadar imkansız aklımda gelmedi sikayet etmek 6 sen once

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

Ha gitmiş dağdaki teröriste kurşun atmışsın. Buna müsebbeb olarak devletin kasasından çalmış. Ha bu olay ne farkı var ? Teröristle aynı kefeye koyarak öyle bir ceza verilmeli ki. Ondan sonra bakalım tekrarı oluyor mu?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
