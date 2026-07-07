Balıkesir Veteriner Fakültesinde bin 250 hasta hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunuldu

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Bölgenin şifa merkezi oldu. 15 ilden gelen bin 250 hasta hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunuldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar birçok alanda değer üretmeye devam ediyor.

Bölge hayvancılığına ve hayvan sağlığına önemli katkılar sağlayan BAÜN Veteriner Fakültesi ve bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesinde 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen hasta sayısındaki artış eğilimi, 2026 yılının ilk altı ayında da güçlü bir şekilde sürdü. 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan verilere göre fakülte ve hayvan hastanesine bin 850 vaka ziyareti gerçekleştirilirken, yaklaşık bin hasta sahibine ait bin 250 hasta hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunuldu. Hayvan Hastanesinde; aşılama, gebelik muayenesi, cerrahi operasyonlar, nekropsi ile beraber bakteriyolojik, virolojik ve parazitolojik analizler, gıda ve yem analizleri, kapsamlı laboratuvar tetkikleri ve koruyucu hekimlik gibi hizmetler de başarıyla sürdürülüyor.

Hayvan Hastanesi bünyesinde kedi ve köpek başta olmak üzere çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına teşhis ve tedavi imkanı sunulurken, uygulanan güncel ve etkili tedavi protokolleri sayesinde pek çok hayvan sağlığına kavuştu. 2026 Yılının ilk altı ayında, aylık ortalama 300 vaka ziyaretine kapılarını açan kurumda; 490 kedi, 316 köpek, aralarında koyun, inek, buzağı ve keçilerin bulunduğu 346 çiftlik hayvanı, kuş, tavşan, kaplumbağa ve hamster gibi türlerden oluşan 72 egzotik/pet hayvanı ile 1 deve ve 2 ata tıbbi müdahalelerde bulunuldu.

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesinde, alanında uzman akademik kadro sayesinde Balıkesir ve çevresinin yanı sıra, Türkiye'nin 15 farklı ilinden ve 66 farklı ilçesinden gelen vakalara şifa dağıtıldı. Başta Balıkesir olmak üzere; Manisa, İzmir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gibi illerden gelen hasta sahiplerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan personel, modern tıbbın gereklerini de titizlikle uygulamaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı