Balıkesir'de Deprem Sonrası 26 Yaralı Taburcu Edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde, ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiklerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
