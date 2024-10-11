Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı üretim yapan gıda üreticilerini ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kez Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul merkezli 3 firmanın ürünleri için uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor.

EYMEN HECO

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 'Eymen Heco' firmasının 'Hairat Halep Zeytinyağı' ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi.

PERİL GIDA

Yine Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 'Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler' şirketinin glisengli bonbon şeker ürününde ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Nur Baharat' firmasının ürettiği poşet çayda ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtildi.