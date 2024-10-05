Üye Girişi
Haberler

Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı 'sağlıklı olan normal doğumdur' konulu bir kamu spotu yayınladı. Büyük yankı uyandıran bu kamu spotuna tepki gösteren ünlü oyuncu Demet Evgar, "Bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı son dönemde artan sezaryen doğumları kontrol altına aldı. Ameliyatlara yönelik artık denetimlerin başlatılacağı söylenirken "Doğal olan normal doğumdur" temalı bir kamu spotu yayınlandı.

"SAĞLIKLI OLAN NORMAL DOĞUMDUR"

"Annecim Başardık" başlığıyla yayınlanan video için "Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur" ifadeleri kullanıldı.

DEMET EVGAR'DAN TEPKİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kamu spotuna Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar tepki gösterdi. "Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?" diyerek cümleye başlayan Evgar, "Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

"ALTYAPI" VURGUSU YAPTI

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

"KALBİM SIKIŞAŞARAK İZLEDİM"

Özetle 'bu da kadının suçu, bu da kadının hatası, bu da kadının yanlış seçimi' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

Sağlık Bakanlığı Normal Doğum Demet Evgar Magazin Sağlık Yaşam Kamu

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500

Yorumlar (9)

Mehmet Ünyeli:

her bok a maydonoz olun ki insanlar sezeryan yapsın özeller para kazansın ve iki çocuktan fazla yapmasınlar.

28
16
yanıtYanıtla
Perwer:

E5’e dönmüşsün, bu nedenle doğum yaparken fazla zorlanmazsın. Kamu spotu doğru ve yerinde olmuş

23
15
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Bunu sen dedinya dogru olarak.kadrolu troller karsi cikar.

16
17
yanıtYanıtla
Tng Trk:

Haklı. ben de 2 sezeryan ve bir normal doğum yaptım. çocuklarım ile aramdaki bağ farklı değil. ve çocuklarım sağlıklı cok şükür. bende öyle. ama normal doğumdan dolayi ufak bir rahatsızlığa yakalandım . yani normal doğum yapan da komplikasyonlara yakalana bilir.

14
7
yanıtYanıtla
dikduran adam:

insan senin o dışarı fırlamış belok gözlerine bakınca korku filmi çizgi film gibi geliyor

6
4
yanıtYanıtla
Goethegitme:

demet Gazze hakkında birşey yazamayan demet,onların reklamlarında oynaman daha büyük facia!!!

8
1
yanıtYanıtla
dikduran adam:

sen önce git aynaya bak dışarı fırlayan gözlerinle cinleri aratmıyorsun

4
2
yanıtYanıtla
dikduran adam:

gözlere bak yüzüklerin efendisindeki smiagoya benziyor

2
4
yanıtYanıtla
idris Demirci:

Nedense sanatçıyım diyenler bu milletin değerleriyle savaşıyorlar. Bilimsel olanı normal doğum . Bunun neresi anormal. Çok bilmişlik taslamak bazan beş para etmiyor.

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title