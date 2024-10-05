Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim

Sağlık Bakanlığı son dönemde artan sezaryen doğumları kontrol altına aldı. Ameliyatlara yönelik artık denetimlerin başlatılacağı söylenirken "Doğal olan normal doğumdur" temalı bir kamu spotu yayınlandı.

"SAĞLIKLI OLAN NORMAL DOĞUMDUR"

"Annecim Başardık" başlığıyla yayınlanan video için "Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur" ifadeleri kullanıldı.

DEMET EVGAR'DAN TEPKİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kamu spotuna Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar tepki gösterdi. "Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?" diyerek cümleye başlayan Evgar, "Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

"ALTYAPI" VURGUSU YAPTI

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

"KALBİM SIKIŞAŞARAK İZLEDİM"

Özetle 'bu da kadının suçu, bu da kadının hatası, bu da kadının yanlış seçimi' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.