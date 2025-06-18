Türkiye ve Suriye Arasında Sağlık İş Birliği Protokolü İmzalandı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile görüştü.

Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ardından Bakanlığımızda düzenlenen imza töreninde ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü'nü imzaladık. Bu tarihi protokol ile Şam ve Halep'te bulunan iki hastanenin planlama ve işletme süreçleri, ülkemizin sağlık alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle şekillenecek. Attığımız imzalar Türkiye ile Suriye arasındaki köklü bağların ve sağlık alanındaki samimi iş birliklerinin somut bir göstergesi olacak. Yeni protokolümüzün önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek kapsamlı iş birliklerinin başlangıcı olacağına yürekten inanıyor; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.