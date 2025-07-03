Sağlık Bakanı Memişoğlu, İzmir'deki Yangında Şehit Olan İbrahim Yılmaz İçin Taziye Mesajı Paylaştı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'deki yangınlara müdahale ederken şehit olan İbrahim Yılmaz için taziye mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale ederken şehit düşen orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bölgede yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan şoför Ragıp Şahin kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.