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Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"

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Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"

Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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