Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"
Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"
Bakan Memişoğlu: "Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı