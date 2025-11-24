Haberler

Bakan Memişoğlu, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'10 AYDA 374 MİLYON BAŞVURU'Erzincan Valiliği'ni ziyaret ederek ildeki sağlık kuruluşları hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katıldı.

'10 AYDA 374 MİLYON BAŞVURU'

Erzincan Valiliği'ni ziyaret ederek ildeki sağlık kuruluşları hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile davetlilerin katıldığı törende konuşan Bakan Memişoğlu, "Bugün ülkemizin her noktasına, her insana hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, sadece ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceğini değil, milletimizin sağlığa dair hedeflerini de yeniden tanımlamıştır. Biz de bu anlayışla 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçirdik; Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık diyoruz. Aile hekimliği sistemimizi yeniden yapılandırdık. Artık aile hekimlerimiz 11 kronik hastalığı izleyip takip edebiliyor, hastanelerle entegre sistem üzerinden işlem yapabiliyor ve MHRS üzerinden vatandaşlarımıza doğrudan tüm hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne randevu oluşturabiliyor. Bin 859 ilacı yazabilir hale geldiler; ayrıca bazı ilaç raporlarını da başarıyla düzenleyebiliyorlar. 2025 yılının ilk 10 ayında Aile Sağlığı Merkezlerimize 374 milyon başvuru gerçekleşti. Bugün aile hekimliklerimizde milyonlarca insanımızı ücretsiz kanser taraması yapılarak 19 bin kişinin erken tanı konularak hayatlarına dokunduk. Artık vatandaşımız, sağlık sisteminde doğru yerde, doğru zamanda ihtiyacı olan hizmete güvenle ulaşabiliyor. Bugünün ihtiyaçlarının ötesine geçiyor, geleceğin risklerini de dikkate alıyoruz" diye konuştu.

'GÖKBEY HELİKOPTERLERİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK'

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlık alanındaki en somut yansımasının üretilen sağlık olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Ülkemiz, yüksek teknoloji altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve geniş yoğun bakım kapasitesinin yanı sıra; bilim üreten, teknoloji geliştiren ve küresel sağlıkta söz sahibi bir ülkedir. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, Türkiye'ye adeta bir medeniyet atılımı yaşattı ve sağlıkta çağ atlamamızı sağladı. Gururla bir müjde vermek istiyorum. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli ve milli GÖKBEY helikopterlerimiz görev başında olacak. Bu hava ambulanslarımız, Türkiye'nin kendi mühendisliğiyle, kendi gücüyle ürettiği, hayat taşıyan bir gurur kaynağı olacak" dedi.

Sağlıkta bir devrim gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden yaptık. Bugün 23 yılda Türkiye'de 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırdık kamu hastanelerinde toplam 173 bin yatağa ulaştık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 500 yataklı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzincan'ın sağlık kalitesini seviyesini yüksek standartlara taşıyan modern bir tesistir. 80 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 59 acil müşahede yatağı, 13 ameliyathane ve en önemlisi 369 sismik izolatörle donatılmış olan hastanemiz, geçmişte yaşanan Erzincan depremleri gibi doğal afetlerde bile güvenle hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depreminde milletimiz büyük bir sınav verdi. Bölgede Deprem öncesinde kamu hastanelerinde 23 bin 733 yatak kapasitesi ile hizmet sunulurken, bugün 27 bin 503 yatak kapasitesiyle vatandaşımıza modern sağlık hizmeti sunuyoruz. Eski kapasiteyi çoktan aştık ve yatak sayısını yüzde 16 artırdık. İnşaatı devam eden sağlık yatırımlarımız tamamlandığında, bu bölgede yatak kapasitemiz daha da artacak. Biz, vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz. Sadece fiziki yapılaşma değil kahraman 1,5 milyonluk sağlık ordusudur. Bu ordu sayesinde Türkiye sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren ülkesi haline gelmiştir. Onun için hekiminden hemşiresine personelinden yöneticisine bütün sağlık ordusuna şükranlarımı arz ediyorum."

'ÖNCE SAĞLIKLI KALMANIZI İSTİYORUZ'

Toplumdan hastalanmamalarını isteyen Bakan Memişoğlu, "Biz sizin önce sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Onun için sigarayı içenlerin sigarayı bırakmasını istiyoruz. Kötü beslenenlerin, kilolu olanların kilosunu vermesini istiyoruz. Hareket etmeyen, egzersiz yapmayan, bedenine bakmayanların bu işten vazgeçip bedenlerine bakıp bize, tedavi edici hizmetlere, hastaneye mümkün olduğu kadar muhtaç olmamalarını istiyoruz. Çünkü biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Öncelikli olarak sağlıklı bir toplum istiyoruz. Öncelikle aile hekimlerine gideceksiniz. Sağlıklı yaşamak için sağlık hayat merkezlerine gideceksiniz. Fizyoterapistinden diyetisyenine, çocuk gelişimcisinden kanser taramasına, diş hekimine kadar her türlü hizmetin olduğu, sağlıklı kalmak için her türlü danışmanlığın, sağlık hizmetinin verildiği birimlere gideceksiniz. Tabi ki hasta olursanız hastanelere gideceksiniz. Bu hastaneler her zaman emrinize hazır. Sizin dertlenmenizi istemiyoruz. Onun için sağlıklı bir toplumu hep beraber oluşturabiliriz. Biz sağlıkçılar siz istemedikten sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan toplumun sağlıklı olmayı talep etmesi. Biz hep beraber yapabiliriz. Sağlık Bakanlığı olarak size ne dersek diyelim, sigara içiyorsanız geleceksiniz. Sigara içmeyin bedeninize bakın. Türkiye sigara, tütün, kilo illetinden kurtulacaktır. Bunlardan kurtulurken de sadece Sağlık Bakanlığı'na iş düşmüyor. Topluma ve diğer kurumlara iş düşüyor. Sizleri öncelikle sağlıklı olmaya davet ediyorum. Sonra da hastalandığınız zaman sağlıkçıların sizin için gecesini gündüzüne kattığınızı bilmenizi istiyorum. Aynı öğretmenler gibi. Nasıl öğretmen, bir çocuğu geliştirmek için kendi çocuklarını bırakıp başkasının çocuklarına kendi hayatlarını adadıysa, biz sağlıkçılar da kendi derdimizi bırakıp sizleri iyileştirmeye koşuyoruz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından dualar okunarak hastanenin kurdelesi kesildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde hizmet veren hastane 500 yatak kapasiteli, 80 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 59 acil müşahede yatağı ve 13 ameliyathane ile sağlık alanında hizmet verecek. Hastane depreme karşın 369 sismik izolatörle de donatıldı.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.