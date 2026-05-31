Bakan Memişoğlu: "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızda 2026'nın ilk 4 ayında 143 bin 534 vatandaşımıza destek sunduk"

Bakan Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmetine dair açıklamalarda bulundu. 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında 143 bin 534 vatandaşa rehberlik sunduklarını dile getiren Memişoğlu, Tütünle Mücadele Timlerimi ve Mobil Polikliniklerle de sahada 832 bin 873 vatandaşa ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dumansız bir hava, sağlıklı bir gelecek mümkün. Bin 501 sigara bırakma polikliniğimizde bugüne kadar toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızda 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşımıza destek ve rehberlik sunduk. Tütünle Mücadele Timlerimiz ve Mobil Polikliniklerimizle sahada 832 bin 873 vatandaşımıza ulaştık. 2025 yılında sigara bırakma polikliniklerimize yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 112 arttı. 2026 yılının ilk dört ayındaki muayene sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,6 artış gösterdi. Dumansız yaşam alanlarına yönelik hassasiyetin artmasıyla birlikte, 2026'nın ilk dört ayındaki ihbar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,6 arttı. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor ve dumansız bir Türkiye için adım atıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızdan destek almaya ve Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurmaya davet ediyorum. Gelin, bu kararı bugün verelim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
