Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
- 15 ilaç SGK geri ödeme listesine alındı.
- Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında 2 yenilikçi kanser ilacı, 1 miyelofibrozis ilacı ve 1 tiroid kanser tanı ilacı bulunuyor.
- Multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit ve kronik demir yüklemesi tedavilerinde rapor ve reçeteleme kuralları güncellendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 adet yenilikçi kanser ilacı, 1 adet miyelofibrozis ilacı ve 1 adet tiroid kanser tanısında kullanılacak ilaç başta olmak üzere 15 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞA VE İLACA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRDIK"
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Bu adımımızla birlikte;
- Multıpl miyelom,
- Hidradentitis suprivata,
- Dev hücreli arterit,
- Kronik demir yüklemesi
tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz"