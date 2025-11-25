Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 adet yenilikçi kanser ilacı, 1 adet miyelofibrozis ilacı ve 1 adet tiroid kanser tanısında kullanılacak ilaç başta olmak üzere 15 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞA VE İLACA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRDIK"

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Bu adımımızla birlikte;

Multıpl miyelom,

Hidradentitis suprivata,

Dev hücreli arterit,

Kronik demir yüklemesi

tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz"