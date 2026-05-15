Akçakoca bahar şenlikleri'nde sağlık standına yoğun ilgi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan sağlık standı, öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde, Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Bahar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kurdukları stantla şenlik alanındaki yerini aldı. Festival boyunca öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, çeşitli sağlık konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Kurulan stantta sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı. Şenlik alanında yoğun ilgi gören sağlık standında, vatandaşların soruları sağlık personelleri tarafından yanıtlanırken, gençlere yönelik farkındalık çalışmaları da yapıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sağlık alanında bilgilendirilme fırsatı buldu. Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Bahar Şenlikleri'nin gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE

