Bahar Gelince Alerjiler Artıyor: Uzmanlar Uyarıyor

Bahar geldi, alerjiler arttı: Uzmanından uyarılar

DÜZCE - Bahar aylarının gelmesiyle birlikte toz alerjisi şikayetleri arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, aileleri toz taşınımı, ev içi temizlik ve maske kullanımı gibi konularda uyararak tavsiyelerde bulundu.

Baharın gelişiyle birlikte birçok ailede telaş başladı. Özellikle toz alerjisi çocukları olan ailelerde tedirginlik artarken, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, aileleri uyardı. Toz taşınımı nedeniyle ailelerin panik yaşadığını ancak çözüm yolları bulunabileceğini belirten Dr. Yurtseven, "Toz alerjileri, özellikle bahar aylarının gelmesiyle hepimizin korkulu rüyası oluyor. Astımı olanlar ve alerjik belirtileri bulunan kişiler bu dönemde panik yaşayabiliyor. Ancak gerekli önlemleri alırsak bu süreci en hafif şekilde atlatabiliriz. Bu toz taşınımı genellikle Sahra Çölü gibi sıcak iklim bölgelerinden rüzgarla bizim bölgelere ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda uyarılarda bulunuyor. Aileler bu uyarıları yakından takip etmeli ve çocuklarını dışarıya çıkarırken dikkatli olmalılar. Çocukların toza maruz kalma süresini azaltmak, alerjik semptomları önlemek açısından çok önemli. Bu tozlar burun yoluyla solunduğunda akciğerlere ulaşarak alerjik belirtileri artırabiliyor" dedi.

"Küçük ve yıkanabilir halılar tercih edilmeli"

Çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yurtseven, sözlerine şöyle devam etti:

"Zorunlu durumlarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske kullanılabilir. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Yağmur yağdıktan sonra tozlar yere inerek araçların ve yolların üzerinde birikebiliyor, bu da şikayetlerin artmasına sebep olabilir. Peki evde ne gibi önlemler alınabilir? Bu tozlar sadece dış ortamda değil, ev içinde de bulunabiliyor. Kıyafetlere temasla toz yayılabiliyor. Bu yüzden yatmadan önce duş almak faydalı olabilir. Duvardan duvara halılar yerine daha küçük ve yıkanabilir halılar tercih edilmeli. Ev sık sık elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Ev tozu akarları alerjik çocuklarda semptomların artmasına yol açabiliyor. Yastık ve yorganların düzenli olarak değiştirilmesi de önemli"

"Evin nem oranı yüzde 50'nin altında tutulmalı"

Özge Yurtseven, nem ve rutubetin, toz akarlarının yaşamını kolaylaştıran unsurlar olduğunu ifade ederek, "Evin nem oranı yüzde 50'nin altında tutulmalıdır. Çocukların odalarında büyük mobilyalar, yüklükler, kitaplıklar gibi toz biriktirebilecek eşyaların olması da tozu artıran etkenlerdir. Bu konulara dikkat edildiği takdirde, çocuklar bu dönemi daha konforlu bir şekilde geçirebilir" diye konuştu.