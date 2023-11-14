Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' 4'üncü toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Altun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatının temsilcileri katıldı. Vali Gökmen Çiçek toplantıda yapmış olduğu konuşmada; tüm kurum ve kuruluşlarımızın gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmeleri gerekliliğini vurgulayarak, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine değinen Vali Çiçek; "Özellikle 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi çerçevesinde eğitimlerimize devam etmekteyiz. Okullarımızda bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Ayrıca, Gezici Narko Eğitim Aracı ve Kurumsal Narko Web projesi çalışmalarımız da devam etmektedir. Vatandaşlarımıza bir söz vermiştik, 'bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız, uyuşturucunun kökünü kazıyacağız' demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Vali Çiçek ayrıca "2023 yılında bir önceki yılın ilk 9 ayına göre emniyet birimlerimizin iki kat başarı elde ettiklerini görüyoruz. Başta emniyet teşkilatımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) tarafından yapılan sunumların ardından, karşılıklı görüş alışverişinin alınması ile sona erdi - KAYSERİ