Bağcılar'da Ücretsiz Kalp Sağlığı Taraması Düzenleniyor
Dünya Kalp Günü dolayısıyla, İstanbul'da Bağcılar Meydanı'nda ücretsiz sağlık taraması etkinliği düzenleniyor. 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, vatandaşlara tansiyon, şeker ölçümü gibi hizmetler sunulacak.

DÜNYA Kalp Günü kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Kardiyoloji Derneğince 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Bağcılar Meydanı'nda ücretsiz sağlık taraması veriliyor.

Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediyesi de destek veriyor. Meydana kurulan mobil sağlık tırlarında gerçekleştirilen etkinlik 3 gün boyunca devam edecek. Etkinlik kapsamında vatandaşların tansiyon, şeker, boy-kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılırken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yönelik de bilgilendirmeler sunuluyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Etkinlik kapsamında uzmanlar; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tütün bağımlılığı ve tedavi yöntemleri konularında vatandaşları bilgilendiriyor. Böylece toplumda kalp sağlığına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, kalp sağlığının korunmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, kalp sağlığı için dengeli beslenmenin, yeterli su tüketiminin ve düzenli hareketin yaşam kalitesini artırdığını vurguluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
