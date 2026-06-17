Haberler

Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi "Bebek Dostu" ünvanı aldı

Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi 'Bebek Dostu' ünvanı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütünün teşviki ve emzirme uygulamalarının yaygınlaştırılmasındaki başarısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu' ünvanına layık görüldü. Plaket, Samsun İl Sağlık Müdürü tarafından takdim edildi.

Samsun Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütünün teşvik edilmesi ve doğru emzirme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak "Bebek Dostu" ünvanını almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bu önemli başarı, anne ve bebek sağlığına yönelik sunulan hizmetlerin kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Düzenlenen törende, Bebek Dostu ünvanına ilişkin plaket, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı'ya takdim edildi.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne sütü konusunda farkındalığın artırılması, emzirmenin desteklenmesi ve ailelere doğru bilgilendirme yapılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki önemine dikkat çekerek, Bebek Dostu ünvanının alınmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bu anlamlı başarıyla birlikte Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yürüttüğü örnek çalışmalarla bölge halkına hizmet vermeye devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek