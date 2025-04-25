Bafra Devlet Hastanesi'nde Çocuklar İçin Oyun Alanı Kuruldu

Bafra Devlet Hastanesi'nden miniklere 'oyun alanı' sürprizi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesindeki Devlet Hastanesi, çocuk hastalar için anlamlı bir projeye imza attı. Hastaneye aileleriyle birlikte muayene olmaya gelen minik ziyaretçiler, artık muayene sıralarını oyun oynayarak bekliyor.

Bafra Devlet Hastanesinde çocuk bölümüne gelen çocuk hastaları, hastane psikolojisinden uzaklaştırılıp, hoşça vakit geçirerek eğlenmesini sağlamak amacıyla çocuk oyun salonu yapıldı. Başhekimlik tarafından polikliniklerin bulunduğu alanda kurulan oyun alanı sayesinde çocuklar hastane stresinden uzaklaşırken, keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Renkli oyuncaklarla donatılan bu özel alan, hem çocuklara moral oldu hem de ebeveynlerin yüzünü güldürdü. Oyun alanında eğlenen çocuklarını görüntüleyen aileler, telefonlarıyla bu mutlu anları kayda aldı.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, oyun alanının 23 Nisan etkinlikleri kapsamında oluşturulduğunu belirterek, "23 Nisan şenlikleri hastanemizde devam ediyor. Çocuklarımıza bayram sonrası sürpriz yapmak istedik. Hastanemize gelen çocuklarımız oyun alanıyla karşılaşınca büyük sevinç yaşadı. Şunu unutmamak gerekir ki, çocuk gülerse dünya güler. Buradan tüm dünya liderlerine seslenmek istiyorum: Lütfen çocuklar daha fazla ağlamasın. El ele verelim, çocukları güldürelim" dedi.

Aileler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, çocukların önceden huzursuz olduklarını, şimdi ise oyun alanı sayesinde neşeyle dolduklarını söyledi. Veliler, bu uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini de belirtti.