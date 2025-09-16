Baba ve Oğul Aynı Hastanede Görev Yapıyor

BURSA'da Mudanya Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Sezgin Başkan, bu yıl mezun olup atanan oğlu Dr. Oğuz Başkan ile aynı hastanede hastalara hizmet veriyor.

Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Oğuz Başkan, Sağlık Bakanlığı'nın son atamalarıyla Mudanya Devlet Hastanesi'nin acil servisinde göreve başladı. Hastanede 14 yıldır Dahiliye Uzmanı olarak hizmet veren Dr. Sezgin Başkan'ın da oğlu olan Oğuz Başkan hem hastanede hem ilçede ilgiyle karşılandı. Hastane yönetimi de baba ve oğulun aynı kurumda hizmet vermesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, genç doktora meslek hayatında başarılar diledi.