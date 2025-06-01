Aysel Taktak: Çocuklarda idrar kaçırma 5 yaş sonrasında devam ediyorsa patolojiktir

İdrar kaçırma ve çocuk nefrolojisi konularında uzman görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Aysel Taktak, aileleri bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Taktak'a göre bazı belirtiler göz ardı edilmemeli ve erken müdahale ile ciddi riskler önlenebilir.

"5 YAŞ SONRASI DEVAM EDEN İDRAR KAÇIRMA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Doç. Dr. Aysel Taktak, çocuklukta görülen idrar kaçırma vakalarının patolojik sınırlarına dair net bilgiler verdi: "Alta yatan sinirsel hastalığı olmayan çocukta, 5 yaşına kadar süren idrar kaçırmayı patolojik kabul ederiz." Taktak, 5 yaşın üstündeki çocuklarda bu durum haftada 2'den fazla ya da 3 aydan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

"GECE İDRAR KAÇIRMA AİLESEL GEÇİŞ GÖSTEREBİLİR"

Genetik faktörlerin önemine dikkat çeken Taktak, "Anne ve babada gece idrar kaçırma sorunu varsa, çocukta görülme riski %80'dir" dedi. Bu durumun aile içinde sıkça göz ardı edildiğini belirten Taktak, erken tanı ve düzenli takibin hem çocuğun hem de ailenin yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

"UYKUDA VÜCUT YAVAŞLAR, İDRAR ÜRETİMİ DE AZALIR"

Fizyolojik süreçlere de değinen Taktak, "Uyuduğumuzda metabolizma yavaşlar, kalp atışı azalır ve idrar üretimi de hızını düşürür" açıklamasında bulundu. Bu doğal sürecin bozulmasının, özellikle gece idrar kaçırma vakalarının arkasındaki önemli nedenlerden biri olabileceğini belirtti.