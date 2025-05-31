Aysel Taktak: 5 yaş sonrası idrar kaçırma haftada 2'den fazlaysa mutlaka değerlendirilmelidir

Aysel Taktak: 5 yaş sonrası idrar kaçırma haftada 2'den fazlaysa mutlaka değerlendirilmelidir
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Aysel Taktak: 5 yaş sonrası idrar kaçırma haftada 2'den fazlaysa mutlaka değerlendirilmelidir
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Taktak, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Taktak, çocuklarda idrar kaçırma, psikolojik nedenler ve enfeksiyonlara dair önemli bilgiler paylaştı. Geç kalınan tanının böbrekleri tehdit ettiğini vurguladı.

İdrar kaçırma ve çocuk nefrolojisi konularında uzman görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Aysel Taktak, aileleri bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Taktak'a göre bazı belirtiler göz ardı edilmemeli ve erken müdahale ile ciddi riskler önlenebilir.

"5 YAŞ SONRASI HAFTADA 2'DEN FAZLA İDRAR KAÇIRMA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Doç. Dr. Taktak, çocuklarda idrar kaçırmanın ne zaman patolojik olarak kabul edileceğini şöyle açıkladı: "Alta yatan sinirsel hastalığı olmayan çocukta, 5 yaşına kadar süren idrar kaçırmayı patolojik kabul ederiz." Ayrıca, "5 yaş üstü çocuklarda haftada 2'den fazla veya 3 aydan uzun süren idrar kaçırma varsa mutlaka değerlendirilmelidir" uyarısında bulundu.

Aysel Taktak: 5 yaş sonrası idrar kaçırma haftada 2'den fazlaysa mutlaka değerlendirilmelidir

"GENETİK GEÇİŞ YÜKSEK, BEZ KULLANIMI NORMALLEŞME RİSKİ TAŞIR"

Gece idrar kaçırmasının genetik yatkınlığı olduğunu vurgulayan Taktak, "Anne ve babada gece idrar kaçırma sorunu varsa, çocukta görülme riski %80'dir" dedi. Ayrıca, "Çocuk altına kaçırıyor diye bezlemeyin, bu davranışı normalleştirmesine yol açar" diyerek yanlış ebeveyn tutumlarına dikkat çekti. Erkek çocuklara ayakta idrar yapmalarının önerilmediğini de belirtti.

"ENFEKSİYONLAR İHMAL EDİLMEMELİ, BÖBREK HASARINA YOL AÇABİLİR"

Taktak, idrar yolu enfeksiyonlarının bazen sessiz seyrettiğini ve bu nedenle gözden kaçabileceğini belirtti: "Fark etmediğiniz belirtiler idrar yolu enfeksiyonunu gösterebilir, geç tanı ve tedavi, böbrek hasarına yol açar." Enfeksiyonları önlemenin en etkili yolunun bol su içmek olduğunu vurgulayan Taktak, erken teşhis ve düzenli takip çağrısında bulundu.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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