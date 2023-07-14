Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, proje hakkında bilgiler paylaşıldı ve sertifika dağıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi"nin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında 323 binin üzerinde kadına, kadın sağlığı konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Aksoy, özellikle meme kanseri konusunda kadınların bilinçlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Gülnur Saruhan, proje kapsamında verilen eğitimlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Programda İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ile Hülya Aksoy da birer konuşma yaptı.

Projeye katılan 124 sağlık çalışanına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy tarafından sertifika verildi.