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Aydın Şehir Hastanesi'ne İl Sağlık Müdürlüğünce kapsamlı kalite denetimi yapıldı

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Aydın Şehir Hastanesi'ne İl Sağlık Müdürlüğünce kapsamlı kalite denetimi yapıldı
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Aydın Şehir Hastanesi'nde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekibince kalite standartlarına yönelik kapsamlı denetim yapıldı. Denetimde hizmet sunumu, hasta ve çalışan güvenliği ile birimlerin işleyişi incelendi; kalite ve sürekli gelişim çalışmalarının süreceği belirtildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Tesisi Değerlendirme Ekibi tarafından sağlık hizmetlerinin kalite standartları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme ve denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sürecinde hastanenin hizmet sunumunun niteliği, hasta ve çalışan güvenliği, birimlerin işleyişi ve kalite standartlarına uyum başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin farklı aşamaları değerlendirildi. Gerçekleştirilen bu değerlendirme kaliteyi sürekli geliştiren, güvenli ve etkin sağlık hizmeti anlayışının güçlendirilmesine katkı sunacağı belirtilirken, Aydın Şehir Hastanesi olarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi, güvenliği ve sürekli gelişimi merkeze alan anlayışla çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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