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Aydın Nazilli'de sağlıklı yaşam etkinliğinin yedincisi düzenlendi

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Aydın Nazilli'de sağlıklı yaşam etkinliğinin yedincisi düzenlendi
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aydın'ın Nazilli ilçesinde hareketli yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinlik serisinin yedinci programını Yıldıztepe Mahallesi Parkı'nda düzenledi. Katılımcılar uzmanlar eşliğinde açık havada egzersiz yaparak fiziksel aktiviteye dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar egzersiz yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan etkinlik serisinin yedinci programı gerçekleştirildi. Yıldıztepe Mahallesi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek açık havada çeşitli egzersiz hareketleri yaptı. Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirdikleri hareketlerle fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında hazırlanan dövizlerde de hareketli yaşam, spor, sağlıklı yaşam ve düzenli sağlık kontrollerine ilişkin mesajlara yer verildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik serisinin, toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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