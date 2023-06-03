Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara Yönelik Uygulama Tanıtımı Yapıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 'En İyi Narkotik Anne Projesi' ve 'UYUMA' isimli mobil uygulama hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Toplam 159 kadın vatandaş ve öğrenci velilerine seminerler veriliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik düzenlenen 'En İyi Narkotik Anne Projesi' ve 'UYUMA' isimli mobil uygulama hakkında bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından öğrenci velisi kadınlara yönelik düzenlenen 'En İyi Narkotik Anne Projesi' ve 'UYUMA' isimli mobil uygulama ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ekipleri; Çine, Karpuzlu, İncirliova, Yenipazar ilçelerinde bulunan işletmelerde çalışan toplam 159 kadın vatandaş ile Didim ilçesi Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nda Efeler ilçesi Yeniköy İlkokulu'nda, Kuşadası ilçesi Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu'nda, Nazilli ilçesi İsabeyli Anaokulu'nda, Söke ilçesi Çavdar Feritpaşa İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velililerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde seminer verdi. Ekipler ayrıca UYUMA isimli mobil uygulama hakkında da bilgilendirmelerde bulunarak gelen soruları yanıtladı. - AYDIN