Aydın'da Kudret Narı Pazar Tezgahlarını Süslüyor

Anavatanı Hindistan olarak bilinen ve pek çok hastalığa faydalı olduğu iddia edilen kudret narı, Aydın'da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Başta mide olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı, Aydın'da pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Pazar tezgahlarında yerini alan şifalı bitki, adeta hem kullananın vücuduna hem de satanın cebine kudret veriyor. Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Dağeymiri Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır Salı Pazarı'nda tezgah açan Raziye Ay, kudret narının faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade ederek sindirim sistemini rahatlatmak için her gün bir kaşık kudret narından yenmesi gerektiğini belirtti. Dikkat çekici rengiyle de tezgahları süsleyen kudret narı, pazarda tanesi 15 ile 20 TL arasında satılıyor.

Kudret narını ezerken tahta kaşık kullanılması gerektiğine de dikkat çeken üretici Raziye Ay; "Dağlarda kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler de artmaya başladı. Yıllardır pazarlara gelip gidiyorum ve kudret narını sürekli satıyoruz. Bunun birçok hastalığa faydası var. Özellikle mide ağrısına, mide şişkinliğine ve prostat hastalığına iyi geliyor. Her gün sabah aç karna bir kaşık yemek gerekiyor. Hemen tüketilmek istenirse tahta kaşıkla balla ezip yenebilir. Uzun vadede kullanmak istenirse de zeytinyağına koyup, karanlık bir odada bir ay kalması gerekiyor. Daha sonrasında ezip, kavanoz içerisinde mutfak dolabında saklayabilirsiniz. Komple tüketilebilir fakat içinde sert bir yeri var, sadece orası yenmiyor" dedi. - AYDIN