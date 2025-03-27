Ayaklarınızda 1 milyondan fazla bakteri bulunabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Podolog Beste Altınordu, enfeksiyon riskine karşı ayaklarınızı günde kaç kez yıkamanız gerektiğini ve özellikle diyabet hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Ayak hijyeni sadece kötü kokuyu önlemekle kalmıyor, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı da kalkan görevi görüyor. Biruni Üniversitesi'nden Podolog Beste Altınordu, ayak sağlığını korumanın püf noktalarını paylaştı. Ayak kokusu, mantar enfeksiyonları, kötü koku ve yavaş iyileşen yaralar... Tüm bu sorunların ortak noktası: Ayak hijyeni eksikliği Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Podoloji Bölümü'nden Podolog Beste Altınordu, ayak sağlığına gereken önemin verilmediğini vurgulayarak, "Ayak hijyenine dikkat edilmezse sadece sosyal rahatsızlıklar değil, ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkar" dedi.

AYAKTA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAKTERİ OLABİLİR

Bilimsel araştırmalara göre, ayaklarını her gün düzenli yıkayan bireylerin cilt yüzeyinde yaklaşık 8 bin 800 bakteri bulunurken, iki günde bir yıkayanlarda bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. Podolog Beste Altınordu, ayakların gün içinde ayakkabı içinde kapalı kaldığını ve terle birlikte nemin arttığını, bunun da bakteriler için ideal ortam yarattığını belirtiyor.

KOKUNUN NEDENİ TER DEĞİL, BAKTERİ

Ayak kokusu genellikle terle ilişkilendirilse de uzmanlara göre asıl neden, teri parçalayan bakteriler. Altınordu, Staphylococcus bakterilerinin terdeki amino asitleri parçalayarak isovalerik asit ürettiğini ve bu kimyasalın 'peynirimsi, asidik' bir kokuya neden olduğunu açıklıyor. "Bu koku sosyal açıdan rahatsız edici olabilir ancak asıl tehlike, bu bakterilerin ciltteki çatlaklardan vücuda girerek enfeksiyona yol açmasıdır" diyor.

PARMAK ARALARI ENFEKSİYONALRIN YUVASI

Ayakta en sık karşılaşılan problemlerden biri de atlet ayağı (tinea pedis) adı verilen mantar enfeksiyonu olduğunu söyleyen Altınordu, "Parmak aralarında nem kaldığında, bu bölge mantarların yerleşmesi için uygun ortam haline gelir. Kaşıntı, kızarıklık, çatlama, şişlik ve kötü koku gibi şikayetlerle karşımıza çıkar" diye belirtiyor.

SELÜLİTE DE YOL AÇABİLİYOR

Cilt bariyerinin bozulmasının, bakterilerin derinin alt katmanlarına ulaşmasına neden olduğunu açıklayan Altınordu "Bu da sellülit gibi ciddi yumuşak doku enfeksiyonlarına yol açabilir" diyor.

DİYABET HASTALARI İÇİN ÖZEL RİSK

Altınordu, diyabet hastalarının ise ayak hijyenine çok daha fazla özen göstermesi gerektiğinin altını çiziyor: Diyabet, kan dolaşımını ve sinir hassasiyetini azaltır. Bu nedenle ayakta oluşan küçük bir yara bile fark edilmeden büyüyebilir. Aynı zamanda bu yaraların iyileşmesi daha uzun sürer. Eğer bakteri veya mantar bulaşırsa, ciddi enfeksiyonlara, hatta ülser veya ampütasyona kadar gidebilecek sonuçlara neden olabilir.

PEKİ, GÜNDE KAÇ KEZ AYAKARINIZI YIKAMALISINIZ?

Altınordu'ya göre günde en az bir kez, tercihen sabah ve akşam olmak üzere iki kez ayak yıkamak bakterilerin kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıyor. Yıkamanın ardından özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerektiğini de ekliyor: Nemli kalan bölgeler, mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarır. Özellikle atlet ayağı dediğimiz tinea pedis, bu şekilde yayılır.

KÜÇÜK BİR YARADA BİLE RİSK BÜYÜK

Ayak derisinde oluşan küçük çatlaklar veya kesikler, gözle görülmeyen ama tehlikeli mikroorganizmalar için açık kapı anlamına gelebilir. Altınordu, özellikle Staphylococcus ve Pseudomonas gibi bakterilerin bu açıklardan vücuda girerek enfeksiyona yol açabileceğini belirtiyor: Ayakta iyileşme süreci diğer bölgelere göre daha yavaştır. Bu yüzden enfeksiyon riski daha yüksektir, ihmal edilmemelidir.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN UZMANINDAN 5 ÖNEMLİ UYARI

Günde en az 1 kez, tercihen 2 kez ayaklarınızı sabunla yıkayın. Parmak aralarını ıslak bırakmayın. Pamuklu ve nefes alan çoraplar tercih edin. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin, havalandırın. Ayakta yara, kızarıklık, pullanma varsa geç kalmadan uzmana danışın.

BEDEN SAĞLIĞI AYAKTAN BAŞLAR

Podolog Beste Altınordu, ayak bakımının yalnızca estetik değil, genel sağlık açısından da hayati olduğunu vurguluyor. Ayak bakımı sadece pedikürden ibaret değil" diyen Podolog Beste Altınordu, "Düzenli temizlik, doğru kurutma ve uygun ayakkabı seçimiyle ayaklarınızı mantar, bakteri ve kötü kokudan koruyabilirsiniz. Ayakta başlayan hijyen, tüm vücudu etkiler" sözleriyle uyarısını yineliyor.