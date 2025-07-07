Aslan Saldırısında Yaralanan Kişinin Sağlık Durumu İyi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aslan saldırısında yaralanan Süleyman Kır'ın (53) sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Yara biraz daha derin olsaydı felç kalabilir, yüzündeki pençeler biraz daha yukarı gelseydi gözünü kaybedebilirdi" dedi. Diğer yandan, Manavgat'taki hayvan parkının faaliyeti durduruldu.

Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden dün sabah saatlerinde kaçtıktan sonra Süleyman Kır'ı ağır yaralayan aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın tarlada yaraladığı Süleyman Kır, Manavgat'taki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

'HAYATİ ORGANLARINA ZARAR GELMEMİŞTİ'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavisi süren Kır'ı ziyaret etti. Hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özkan, "Süleyman Bey şu anda gayet iyi. Bize bir aslan ısırığı vakası olduğu bilgisi geldi. Bu, bildiğiniz üzere ikinci vakamız. Elbette bu tür vakalar hoş şeyler değil ama artık bu konuda bir tür merkez haline geldik. Süleyman Bey bu mücadeleden galip çıkmış. Kendi imkanlarıyla acilimize ulaştı. Hocalarımız acil girişinde karşıladı. Ciddi sıyrıkları ve yaraları vardı ancak hayati organlarına zarar gelmemişti" dedi.

'YARA BİRAZ DERİN OLSA FELÇ KALABİLİRDİ'

Hastanın ameliyatlık bir durumu bulunmadığını kaydeden Rektör Özkan, "En ciddi yaraları kulaklarındaydı. Kulaklarını neredeyse kaybediyordu, ama zamanında müdahale ettik ve şu an sağlamlar. Vücudunun bazı bölgelerinde, özellikle karnında ve bacaklarında yaralar var. Boynunda tam bir yara olmamakla birlikte önemli bir hasar mevcut. Şu anda boynunda bir koruyucu var. Bu nedenle bir süre daha takip edilecek. Yara biraz daha derin olsaydı felç kalabilir, ya da yüzündeki pençeler biraz daha yukarı gelseydi gözünü kaybedebilirdi" ifadelerini kullandı.

'YAKINDA TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Süleyman Kır'ın enfeksiyon tedavisinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Bundan sonra büyük bir cerrahiye ihtiyaç duyulmayacak gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru, ciddi bir komplikasyon olmazsa, en geç önümüzdeki hafta başı taburcu etmeyi planlıyoruz. Gerçekten çok şanslıymış. Türkiye'de aslan saldırısı beklenmeyen, nadir bir durum. Hatta hocamızla, 'Literatüre katkı yaparız' diye konuştuk. Yetkililerin ve aslanı koruyan kişilerin gerekli takipleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta orada insanlar var, çocuklar var. Bir daha yaşanırsa, bu kadar şanslı olunmayabilir" diye konuştu.

'ARAMIZDA 'KARA MURAT' DİYORUZ'

Hastanın psikolojik durumu hakkında da bilgi veren Özkan, "Psikolojik olarak gayet iyi. Korkup korkmadığını sorduk. Biz kendi aramızda ona 'Kara Murat' diyoruz. Gerçekten çok cesurdu. Daha önce çobanlık da yapmış. Doğayı ve hayvanlarla mücadeleyi bilen biri olduğu için bu mücadeleyi kazandığını düşünüyorum" dedi.

FAALİYETİ DURDURULDU

Diğer yandan, Manavgat Belediyesi'nin zabıta müdürlüğü ekibi, Ilıca Mahallesi'ndeki hayvan parkını mühürleyip tesisin faaliyetini durdurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün 7 kişilik ekiple denetim yaptığı işletme hakkında tutanak tutuldu. İçerisinde çok sayıda aslan, yılan, kuş, sürüngen, at, eşek, deve, geyik gibi farklı türde hayvanın yer aldığı işletmede denetimler sürüyor. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından işletmedeki hayvanların sağlık durumu da kontrol edildi. Belediye, ilçe tarım müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Bölge Müdürlüğü incelemelerinin yarın da devam edeceği belirtildi.

2 YIL ÖNCE DE SALDIRI YAŞANDI

Hayvan parkında, 2 yıl önce de aslan saldırısı yaşanmıştı. 13 Mayıs 2023'te erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., hayvan parkını ziyarete gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi. İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie çekebileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie çekmek için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı. Başına pençe attığı A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Hastaneye götürülen A.A.'nın kopan saçlı derisi yerine dikildi.