Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Aşk ve Meslek: Sağlık Çalışanı Eşler Aynı Ambulansla Hayat Kurtarıyor

Aşk ve Meslek: Sağlık Çalışanı Eşler Aynı Ambulansla Hayat Kurtarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ambulans şoförü Özcan ve acil tıp teknisyeni Hanife Obut çifti, hem iş hem de yaşam arkadaşlığı ile aynı ambulansla hasta ve yaralılara yardım ediyor. Çift, aile hayatındaki uyumun işlerine de yansıdığını belirtiyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan sağlık çalışanı Özcan ve Hanife Obut çifti, aynı ambulansta hasta ve yaralıların yardımına koşuyor.

Yaklaşık 19 yıl önce arkadaşlarının vesilesiyle tanışıp evlenen ambulans şoförü Özcan ve acil tıp teknisyeni Hanife Obut, 10 yıldır birlikte çalıştıkları Develi 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda mesai harcıyor.

Hem iş hem hayat arkadaşı olan Obut çifti, zorlu görevler için zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Hanife Obut, AA muhabirine, 23 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını, bunun 18 yılında 112'de görev yaptığını söyledi.

Eşiyle çalışma saatlerinin değişkenlik gösterebildiğini anlatan Obut, şöyle devam etti:

"Bir gün eşim 24 saat nöbetçi oluyor, bir gün ben oluyorum. Çocuklarımızı büyütme açısından bize avantaj oldu, bakıcıyla uğraşmadık. O şekilde çocuklarımızı büyüttük. Beraber nöbet tuttuğumuz oluyor. Bizim için şimdi bunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Beraber nöbetçi olduğumuzda ertesi gün beraber vakit geçirebilme imkanımız oluyor."

Obut, 112'de çalışmanın zorlukları olduğunu ancak bunların üstesinden geldiklerini dile getirdi.

Karı koca çalışmanın mutluluk verici olduğuna işaret eden Obut, "Vakalarda, kendimizi daha rahat hissediyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıdığımız için vakaya müdahale hızımızı ya da nasıl müdahale edeceğimizi daha iyi biliyoruz. Tabii, işteki iş bölümü evde de devam ediyor." dedi.

Obut, insanların hayatlarına dokunabilmenin, onlara zor zamanlarında yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bir hayata, bir cana dokunmak, onlara yardımcı olmak güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum ve işime aşığım. Sevdiğim işi de eşimle beraber yapmak bana ayrıca gurur veriyor. Bu iş sayesinde üç çocuğumuzu büyüttük." diye konuştu.

Ambulans şoförü Özcan Obut da 28 yıldır bu meslekte olduğunu ve hastalara ulaşmak için zamanla yarıştıklarını kaydetti.

"Aile hayatımızdaki uyum iş hayatımıza da yansıyor"

Sevgilerinin işe de yansıdığını aktaran Obut, "Elbette bu işte çalışmanın zorlukları var ama biz birlikte çalışmaktan oldukça mutluyuz. Sevdiğim insanla beraber aynı işi yapmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Aynı zamanda rahatlık da veriyor. Eşimle beraber çalıştığımız için bu aile hayatımızdaki uyum iş hayatımıza da yansıyor. Bu bize kolaylık da sağlıyor. Eşimle birlikte son 10 yıldır aynı ambulansla görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Sağlık
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
img

Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı! İfadesi "pes" dedirtti
img

Süper Lig takımı 2. Lig ekibine elendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.