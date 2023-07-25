Aşırı Sıcaklarda Dışarı Çıkmamak Gerekiyor

Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Sıcak çarpması vakalarının arttığına dikkat çeken Erdem, vatandaşların sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Yaşlı ve çocukların daha fazla etkilendiğini vurgulayan Erdem, tansiyon yükselmeleri ve gıda zehirlenmelerine karşı da uyarılarda bulundu.

Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunarak, "Eğer dış ortamlara çıkılacaksa kıyafetlerin açık renkli olması, yanımızda daima su taşımamız gerekiyor." dedi.

Erdem, yurt genelinde yarından itibaren beklenen aşırı sıcak nedeniyle vatandaşların sağlık sorunu yaşamaması için yapmaları gerekenleri anlattı, uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sıcak çarpması vakalarının arttığına işaret eden Erdem, "Bu dönemde, vücuttan aşırı sıvı kaybı olması ve vatandaşların sıvı tüketimine dikkat etmemelerinden kaynaklı vücut ısısının aşırı derecede artmasıyla beraber baş ağrısı, bulantı, kusmadan, bilinç kapanmasına ve komaya kadar ilerleyen klinik durumlarla karşılaşabiliyoruz." diye konuştu.

Erdem, bu tür durumlardan korunmak için özellikle güneş ışınlarının yoğun, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde zaruret yoksa dışarıya çıkmamak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer dış ortamlara çıkılacaksa da kıyafetlerin açık renkli olması, yanımızda mutlaka su taşımamız gerektiği aklımızdan çıkmamalı. Aynı şekilde bekleme alanlarında gölgelik yerlerde beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yaşlı ve çocuklarda sıvı kaybı çok hızlı olabiliyor"

Yaşlı ve çocukların sıcaktan daha fazla etkilendiklerine, bu popülasyonda sıvı kaybının çok hızlı olabildiğine dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

"Çünkü onların vücut kapasiteleri, diğer sağlıklı erişkinlere göre daha zayıf olmakta. Bundan dolayı da sıcak çarpması gibi reaksiyonlara daha hızlı yakalanabiliyorlar. Yaşlılarda, özellikle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, yüksek tansiyonu olan kişilerde hem hastalıklarının ilerlemesiyle ilgili acil durumlar ortaya çıkabiliyor hem de sıcak çarpmasına daha hızlı maruz kalabiliyorlar."

Erdem, yüksek sıcaklıklarda tansiyon yükselmeleri, kalp krizi gibi durumlarla da karşılaşılabildiğini belirterek, bu nedenle hastaların düzenli kullandıkları ilaçları aksatmamaları, su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sıcaklarda gıda zehirlenmelerine dikkat

Sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde gıda zehirlenmelerinin de arttığını kaydeden Erdem, şu uyarılarda bulundu:

"Açıkta kalan gıdalar veya dış ortamlarda hazırlanıp satılan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu tür gıdalar yüksek sıcaklıklarda, dış ortam sıcaklıklarında çok hızlı bozulup besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Besin zehirlenmeleriyle birlikte ilerleyecek klinik senaryolar ya yoğun bağırsak enfeksiyonlarına yol açabiliyor ya da bulantı, kusmaların şiddetli olduğu senaryolarla karşılaşabiliyoruz."

Yüksek sıcaklıklarda dışarıda bulunmak zorunda kalanlara öneriler

Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, yüksek sıcaklıklarda dışarıda bulunmak zorunda kalanların mümkün olduğunca güneşten korunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer kişiler, yüksek sıcaklıkta uzun süre dışarıda kalacaksa, açık renkli kıyafetleri giydikleri gibi koruyucu şapkalar veya şemsiye gibi ürünlerle güneş ışınlarına direkt maruz kalmaktan kendilerini koruyabilirler. Eğer ki bir sıcak çarpmasıyla karşılaşılırsa, böyle bir hastayla yüz yüze kalınırsa yapılabilecek en iyi şey bu hastanın vücut sıcaklığını serinletmeye yönelik eylemler. Yani bir vantilatörün önüne su serperek, o serpilen suyun hastanın üzerine gelmesiyle vücut sıcaklığı düşürülebilir. Uygun bir ortam varsa vücut kıyafetleri çıkartılabilir. Ardından hastanın en kısa sürede hastane ortamına naklinin sağlanması gerekiyor."