’Aşı karşıtlığı’ yok olmak üzere olan hastalıkları artırabiliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, aşı karşıtlığı nedeniyle çocukluk çağı aşılarının yaptırılmamasının, daha önce neredeyse tamamen ortadan kaldırılan bazı hastalıkların yeniden görülme sıklığını artırabildiğini söyledi.

Aşıların bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık yükünü önemli ölçüde azalttığını belirten Doç. Dr. Özen, çocukluk çağı aşılarının yanı sıra erişkin dönemde de özellikle risk gruplarının aşılanmasının önemine dikkat çekti. Medicana International Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, erişkin aşılamasına yönelik farkındalığın son yıllarda arttığını ifade ederek, 65 yaş üzerindeki bireylerle birlikte kronik hastalığı veya bağışıklık sistemi baskılanması bulunan kişilerin de aşı açısından risk grubunda bulunduğunu belirtti. Özen, "Son yıllarda erişkin aşılama farkındalığı ile ilgili hem İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin hem Enfeksiyon Hastalıkları derneklerinin çalışmaları var ve biraz daha farkındalığımız artmış durumda. Çocukluk çağı aşıları, özellikle bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümleri tüm dünyada belirgin ölçüde azaltmış durumda. Erişkin dönemde de hem çocukluk çağı aşılarının devamlarının yapılması hem de özel olarak risk grubundaki hastaların korunması için erişkin aşılamaya önem veriyoruz" dedi.

"50 yaş üzeri kişilere zona aşısı çok önemli"

Erişkinlerde uygulanması önerilen aşılara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Özen, difteri, boğmaca ve tetanos aşılarının belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi. Grip ve pnömokok aşılarının da özellikle risk gruplarında önem taşıdığını belirten Özen, 50 yaş üzerindeki kişilerin zona aşısı yaptırmasının da önemli olduğunu ifade etti. Özen, "50 yaş üzerinde zona aşısı çok önemli. Bu hem zona geçirme riskini azaltıyor hem de zona sonrası görülen postherpetik nevralji dediğimiz, yaşam kalitesini çok bozan bir durum var. Bunun önlenmesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"RSV aşısı, ölümcül akciğer enfeksiyonlarının önüne geçebilir"

HPV, hepatit B ve RSV aşılarının da belirli gruplara önerildiğini kaydeden Özen, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler ile kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde RSV aşısının önemine dikkat çekti. Gebelik döneminde yapılan bazı aşıların hem anne hem de bebeğin korunmasına katkı sağladığını belirten Dr. Özen, "RSV aşısını özellikle gebelerde de son trimesterde uyguladığımızda doğan bebeği de anneden gelen antikorlarla koruyabiliyoruz. Gebelik döneminde influenza aşısı eğer mevsime denk geliyorsa yapılması çok önemli. Tetanos aşılarının yapılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Önceden neredeyse silinen birçok hastalık aşı karşıtlığı nedeniyle artıyor"

Aşı karşıtlığının toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Özen, yanlış bilgilerin aşılamaya yönelik tereddütleri artırabildiğini söyledi. Dr. Özen, "Aşı karşıtlığı hem ülkemizde hem dünyada ne yazık ki hala bir problem. Özellikle sağlık okuryazarlığının artması ile ilgili bazen yanlış bilgiler de doğal olarak toplumu yanıltabiliyor ve aşı karşıtlığı artıyor. Şunu biliyoruz ki aşı karşıtlığı nedeniyle daha önceden artık bizim hiç görmediğimiz, tamamen neredeyse silinen pek çok hastalık, çocukluk çağı aşılamasını yaptırmayan, bunu reddeden aileler olduğu için artabiliyor. O nedenle aşılanmayla ilgili sağlık kuruluşlarına başvurup, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarının önerilerini alarak hem çocukların hem erişkinlerin önerilen aşılarını yaptırmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı