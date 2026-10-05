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Artvin'de kalp ve böbrek sağlığı için kardiyorenal sendrom konferansı yapıldı

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Artvin'de Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı ve Artvinliler Hizmet Vakfı organizasyonunda kardiyorenal sendrom konulu konferans düzenlendi. Konferansta kalp ve böbrek sağlığının ilişkisi anlatıldı, tuz tüketiminin azaltılması önerildi.

Artvin'de, Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı ve Artvinliler Hizmet Vakfı organizasyonunda "kardiyorenal sendrom" konulu konferans düzenlendi.

Kalp ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, sağlığın korunması için doğru bilgiye ulaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Vali Ergün, kardiyorenal sendromun diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi ortak risklerle mücadeleyi daha önemli hale getirdiğini belirterek, "Tansiyonunuzu ve kan şekerinizi takip ettirin, özellikle risk grubundaysanız kontrollerinizi ihmal etmeyin. Tuzu azaltmak, dengeli beslenmek, sağlık durumumuza uygun biçimde hareket etmek ve tütünden uzak durmak, sağlığımız için atabileceğimiz önemli adımlardır. Bu adımları aile hekimlerimizin rehberliğinde hayatımıza yerleştirebiliriz." diye konuştu.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ise hastalıklar ortaya çıkmadan önce sağlık kontrolü yaptırılmasının önemine dikkati çekti.

Vakfın, Türkiye genelindeki çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Güven, özellikle gençlerde ve sporcularda görülen ani ölümler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların ve gençlerin spor yapabilecekleri alanların artırılması gerektiğini dile getiren Güven, bu konuda ailelerin, eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

Güven, organ bağışına da değinerek, "Bence bir hayat kurtarmak her şeyden çok önemli diye düşünüyorum." dedi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk de kalp ve böbrek sağlığının birbiriyle yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Vücuttaki organların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizen Erk, kalpteki hastalıkların böbrekleri, böbreklerdeki hastalıkların da kalbi olumsuz etkileyebildiğini vurguladı.

Erk, çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye önem verdiklerine dikkati çekerek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdükleri bilgilendirme çalışmaları kapsamında 65 ile ulaştıklarını kaydetti.

Aşırı tuz ve şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini de aktaran Erk, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda günlük ortalama tuz tüketiminin 18 gramdan 11 grama düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Konferansta, Türk Kalp Vakfı Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Ertuğrul "Çocuklarda Hipertansiyon", Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen "Böbreklerin Sağlığı ve Kalp ile İlişkisi", Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç ise "Kalp Damar Sağlığı ve Böbrekle İlişkisi" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA
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