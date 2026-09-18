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Artvin’de hastanelerin poliklinik yoğunluğu

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Artvin’deki devlet hastanelerinde, bu yıl acil servis ve diş muayeneleri hariç toplam 437 bin 443 poliklinik hizmeti gerçekleştirildi.

Artvin'deki devlet hastanelerinde, bu yıl acil servis ve diş muayeneleri hariç toplam 437 bin 443 poliklinik hizmeti gerçekleştirildi. En fazla poliklinik hizmeti 187 bin 572 ile Artvin Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Artvin'de hizmet veren devlet hastanelerinin muayene sayıları belli oldu. Verilere göre, acil servis ve diş muayeneleri hariç kent genelindeki hastanelerde toplam 437 bin 443 muayene gerçekleştirildi.

Muayene yoğunluğunda 187 bin 572 başvuruyla Artvin Devlet Hastanesi ilk sırada yer aldı. Artvin Devlet Hastanesi'ni 121 bin 190 muayeneyle Hopa Devlet Hastanesi, 58 bin 732 muayeneyle Arhavi Devlet Hastanesi takip etti. Diğer hastanelerde ise Borçka Devlet Hastanesi'nde 23 bin 21, Şavşat Devlet Hastanesi'nde 22 bin 343, Yusufeli Devlet Hastanesi'nde 15 bin 132, Ardanuç İlçe Devlet Hastanesi'nde 5 bin 256 ve Murgul İlçe Devlet Hastanesi'nde 4 bin 197 muayene gerçekleştirildi.

Rakamlar, Artvin'deki muayene yoğunluğunun özellikle Artvin Merkez, Hopa ve Arhavi'de toplandığını ortaya koydu. Bu üç hastanede toplam 367 bin 494 muayene yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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