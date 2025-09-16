Artvin, Antibiyotik Kullanımında En Düşük Orana Sahip İl Oldu

ARTVİN İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, Karadeniz Bölgesi'nde 18 ilde aile hekimliklerinde hastalar için reçeteye yazılan antibiyotik ilaçlarının kullanım oranlarında Artvin'in, antibiyotik reçeteleme ve tüketim oranlarında en düşük kent olduğunu söyledi. Arslan, "Vatandaşın bilgi düzeyi ve sağlık okuryazarlık konusundaki ilgisi, antibiyotik kullanma oranında bizi bölgenin en az kullanılan ve en az reçete yazılan ili olarak birinci sıraya getirmiştir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) öncülüğünde, bilinçsiz antibiyotik kullanım oranının düşürülmesi ve akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması yönelik çalışmalar sürüyor. Akılcı olmayan antibiyotik kullanımının ve antibiyotik direncinin tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, antibiyotiklerin keşfi ve tedavide kullanılmasının insan hayatının kalitesine ve yaşam süresine katkı sağladığını ancak akılcı kullanılması gerektiğini öneriyor.

Artvin İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, Karadeniz Bölgesi'nde 18 ilde aile hekimliklerinde hastalar için reçeteye yazılan antibiyotik ilaçlarının kullanım oranlarında Artvin'in, antibiyotik reçeteleme ve tüketim oranlarında en düşük kent olduğunu belirtti. Ülke genelinde 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada yer alan Artvin'in, yüzde 16,22 ile en düşük reçete oranına sahip il olduğunu kaydeden Arslan, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada acil tedbir alınması gereken ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti. Artvin'deki olumlu tabloyu, vatandaşların sağlık bilgisi ve hekimlerin bilinçli yaklaşımına bağlayan Arslan, "Artvin, Doğu Karadeniz'imizin incisi bir sınır ilimiz. Artvin, coğrafya açısından sağlık alanında çok dezavantajlı bir il. Özellikle, vatandaşın bilgi düzeyi ve sağlık okuryazarlık konusundaki ilgisi antibiyotik kullanma oranında bizi bölgenin en az kullanılan ve en az reçete yazılan ili olarak 1'inci sıraya getirmiştir. Hekimlere ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Antibiyotik kullanımındaki ortalamamız yüzde 16'dır. Ülke ortalaması yüzde 24'lerde olduğu için ciddi bir oranda düşüğüz" diye konuştu.

'400 YATAKLI HASTANEMİZİN TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Kentte yapılması planlanan yeni hastaneye ilişkin bilgiler de veren Dr. Arslan, "Tedavi ve sağlık hizmetleri noktasında bakanlarımızın ziyaretleri ve milletvekillerimizin desteği ile beraber inşallah yakın zamanda yerini belirleyip temelini atacağımız 400 yataklı hastanemiz ile uzun yıllar boyunca Artvin'in sağlık hizmetinde kendine yeten bir il olmasını hedefliyoruz. Artvin'in sosyoekonomik durumu, yerleşkeleri ve ulaşımı değerlendirilerek en uygun alanda hastanemizi yapacağız" dedi.