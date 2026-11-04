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Arnavutköy'de Nevada Coffee tütün yasağı ihlali nedeniyle 10 gün süreyle mühürlendi

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Arnavutköy'de Nevada Coffee tütün yasağı ihlali nedeniyle 10 gün süreyle mühürlendi Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de Nevada Coffee tütün yasağı ihlali nedeniyle 10 gün süreyle mühürlendi
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İstanbul Arnavutköy'deki Nevada Coffee, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanımına izin verildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi. Arnavutköy Kaymakamlığı ekiplerinin denetimi sonrası ilçe genelinde tütün denetimlerinin süreceği belirtildi.

İstanbul Arnavutköy'de faaliyet gösteren Nevada Coffee, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren Nevada Coffee isimli ünlü kafe hakkında kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yasağa uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler inceleme yaptı. Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede işletmeye 10 gün süreyle kapatma yaptırımı uygulandı. Tütün ürünlerinin kapalı alanlarda tüketilmesini yasaklayan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından işletmenin 10 gün süreyle hizmet vermesi durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelinde faaliyet gösteren kafeler ve diğer umuma açık işletmelere yönelik tütün ve tütün ürünleri denetimlerinin devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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