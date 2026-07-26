Adıyaman'da Arı Sokması: Bir Kişi Yoğun Bakımda
Adıyaman merkezde tarlada çalışan 55 yaşındaki M.A., arı sokması sonucu fenalaştı. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A., acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen M.A., yaşam mücadelesi veriyor.
Adıyaman'da, arı sokması sonucu fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde tarlada çalışan 55 yaşındaki M.A., isimli kişiyi arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan M.A., yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu acil yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı