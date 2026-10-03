Araştırmaya göre üniversitelilerin beşte birinden fazlası sosyal kaygı yaşıyor

Mary, ergenlik yıllarında sosyalleşirken kaygı duymaya başladı. Durum o kadar kötüleşti ki depresyona girdi ve okula ara vermek zorunda kaldı. Üniversiteye başladığında ise, grup ortamlarından tamamen uzak duruyordu."Diğerleri gibi kulüplere ve derneklere katılmadım. Kimsenin beni tanımak istemeyeceğini düşündüm. Üniversite hayatım boyunca tek bir arkadaş bile edinmedim" " diyor Mary (gerçek adı değil). Mary'nin sosyal kaygısı o kadar şiddetliydi ki, kendisine sosyal kaygı bozukluğu teşhisi konuldu. Bu rahatsızlık, insanların % 12'sini hayatlarının bir döneminde etkileyebiliyor.Ancak çok daha fazla kişi genel olarak zorluk yaşadığını bildiriyor. Bu duyguların üstesinden nasıl gelinebileceğini uzmanlara sorduk.Chichester Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, üniversite öğrencilerinin beşte birinden fazlasının öğrenim hayatları boyunca bir tür sosyal kaygı yaşadığını gösterdi. Çalışmalara bunun düşük notlar, işlevsiz ilişkiler ve izolasyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.Birçoğu için üniversite, evden ilk kez ayrılma anlamına geliyor ve beklenti, kısa sürede arkadaş edinmeleri.Exeter Üniversitesi'ne giden Mary, denediğini söylüyor. "İlk geldiğimde bir öğrenci kulübüne katıldım ama herkes birbiriyle konuşuyordu ve birdenbire bir korku hissettim. Oraya uyum sağlayamayacağımı hissettim ve eve döndüm."Sosyal kaygı belirtileriŞu anda 25 yaşında olan Mary, sosyal kaygısını bedenden ayrılma deneyimine benzetiyor. Yeni insanlarla konuşurken yüzü yanıyor ve ellerinde karıncalanma başlıyordu. "Neredeyse bedenimden ayrıldığımı hissediyordum. Kelimeleri nasıl kullanacağımı unutmuştum" diyor."Sosyal ortamlardan sonra çoğu zaman korkunç bir şey yapmışım gibi bir hisse kapılıyordum. Her şeyi aşan bir utanç duygusu yaşıyordum. Sürekli içimde kusurlu olduğumu düşünüyordum."İngiltere Sosyal Kaygı Vakfı Başkanı Neil Greening, bunun sosyal kaygı yaşayanların tipik bir özelliği olduğunu söylüyor."İnsanlar kişilik kusurları olduğunu düşünüyorlar. Bunu, yardım alabilecekleri, teşhis konulabilir bir durum olarak görmek yerine, içselleştiriyorlar."Unutulmaması gereken en önemli şey: Yeni insanlarla tanışırken, yeni durumlarla karşılaşırken veya iş görüşmesine giderken biraz çekingen veya endişeli hissetmek oldukça normal. Greening'e göre, sosyal kaygı, insanların gerçekten harekete geçmesini engelleyen durumlara neden oluyor. Klinik teşhisi konulmuş olanlar için, Mary'de olduğu gibi, yaşamı olumsuz etkileyen ciddi sonuçlar da doğurabilir."Dışa dönüklüğün ve sosyal özgüvenin genel olarak takdir edildiği bir dünyada, herhangi bir sosyal kaygı türünü itiraf etmek zor olabilir. Birçok insan sosyal kaygısını gizlemeye çalışır veya güvenli davranışlar sergiler."Bir kişinin sosyal kaygı yaşadığına dair işaretler: Greening, sosyal kaygının kötüleştiğine dair bazı kanıtlar olduğunu ve akıllı telefonların ve uzaktan çalışmanın artmasının "daha az sosyal etkileşime ve artan kaygı seviyelerine yol açarak" buna katkıda bulunduğunu söylüyor.Kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz?Lisansüstü eğitimine devam eden Mary, artık sosyal kaygısıyla daha iyi başa çıkabiliyor. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra,İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) adı verilen bir konuşma terapisi desteği aldı.Sosyal kaygı için altın standart tedavi olarak kabul edilen bu yöntem, kişilerin düşüncelerini yeniden şekillendirmelerini ve davranışlarını değiştirmelerini teşvik ediyor.Oxford Üniversitesi'nden psikolog Prof. David Clark, daha fazla insanın terapiye başvurmasını görmek istediğini ancak insanların kendilerine yardımcı olmak için de adımlar atabileceğini söylüyor.Ona göre ilk adım, takıntılı bir şekilde kendine odaklanmayı bırakmak. "Sosyal kaygı yaşayan kişiler genellikle sosyal durumlarda kendilerini sürekli olarak izlerler. Kızarıyor muyum? Aptalca mı konuşuyorum? Gergin mi görünüyorum?""Dikkatinizi dışarıya, konuşmaya, karşınızdaki kişiye veya çevrenize odaklayın."Ona göre, korkularınızı davranışsal deneylerle de test etmeniz gerekiyor. Örneğin bir toplantıda soru sorarak veya bir grupta bir şey söyleyerek neler olduğunu gözlemleyebilirsiniz."Sosyal kaygı yaşayan kişiler genellikle olumsuz sonuçlar varsayarlar, kendilerini rezil edeceklerini veya başkalarının onları sıkıcı bulacağını düşünürler. Bunu test etmek, insanların bu düşünceden kurtulmalarına yardımcı olabilir. Korkutucu gelebilir ama gerçekten yardımcı olabilir."Ayrıca, her cümleyi tekrar tekrar duymak, göz temasından kaçınmak veya belirli bir kişiye çok yakın durmak gibi güvenlik davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini söylüyor.Clark son olarak, olay sonrası aşırı düşünmekten kaçınmaya çalışın diye ekliyor. "Gerçekte olanları çarpıtmak çok kolay."Mary bu durumu anlayabiliyor. "Eskiden her şeyi zihnimde sürekli tekrar tekrar canlandırırdım. Öğrendiğim şey şu ki, sosyal kaygıyla başa çıkmak kademeli bir süreç. Terapi bana gerçekten yardımcı oldu ama birkaç yıl önce bir arkadaşımın bana söylediği bir şey de yardımcı oldu.""Zayıf sosyal becerilerimi gerekçe göstererek bazı arkadaşlarıyla buluşmasına katılmak istemediğimi söylediğimde, hakkımda hiç böyle düşünmediğini ve kendimi küçümsememem gerektiğini ifade etti. Duygu seline kapıldım.""Şimdi kendimi dahil olmak için daha fazla zorluyorum. Lisansüstü eğitimimde daha küçük gruplarda olmamız yardımcı oluyor, ayrıca bir astronomi grubuna da katıldım. Hala zor ve her zaman istediğim gibi gitmiyor ama idare etmeyi öğreniyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .