Antalya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor Adana'da Defnedildi

Güncelleme:
Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz, memleketi Adana'da toprağa verildi. Yakınlarının gözyaşları arasında yapılan cenaze töreniyle anısını yaşattı.

ANTALYA'daki trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mustafa Yılmaz (47), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Antalya'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Yılmaz, dün motosikletiyle karıştığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dr. Yılmaz, kurtarılamadı. Dr. Yılmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi, yakınları ve dostlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
