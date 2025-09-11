Antalya'da Görme Engellilere Özel Sesli Mesaj Uygulaması Başladı

Antalya'da kamu hastanelerinde hayata geçirilen yeni sesli mesaj uygulaması, poliklinikte sıra bekleyen görme engellilerin kimseden yardım almadan doktor odasına gidip muayene olarak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, görme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden eşit ve erişilebilir biçimde faydalanabilmeleri için Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının koordinasyonunda, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde düzenleme yaptı.

Yeni uygulamayla randevusunu alan görme engelli hastaların cep telefonlarına sesli mesaj gönderilerek doktor odasına ulaşması sağlanıyor.

Antalya genelindeki tüm kamu hastanelerinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen yeni uygulama, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve fırsat eşitliği noktasında katkı sunarak, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırdı.

"Kargaşa ve zaman kaybı oluyordu"

Erişilebilirlikte Yenilikçi Çözümler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, AA muhabirine, görme engelli bireyin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu aldıktan sonra hastaneye geldiğinde poliklinikte beklerken sıranın kendisine geldiğini bilemediğini söyledi.

Önce tüm hastalar için poliklinik ekranlarının seslendirilmesini talep ettiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Poliklinikler yan yana olduğu için seslerin karışabileceği ve çok fazla gürültü kirliliği olacağı söylendi. Haklı bulduk ve mesaj uygulamasını geliştirdiler. Bu uygulama, görme engelli bireylerin poliklinikte sırasını beklerken kimseye sormadan, yardım istemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağladı. Mesaj uygulaması çok faydalı oldu. Bu uygulama yokken bekleyen diğer hastalara, 'Benim sıram geldi mi?' diye soruyorduk. Doktorun odasına girip sekretere soruyorduk. Bu da iş akışını bozacak, yavaşlatacak bir durumdu. Kargaşa ve zaman kaybı oluyordu."

Özdemir, engelli hastanın randevu aldıktan sonra bir sefere mahsus hastanenin bilgi işlemine engelli olduğuna dair kayıt yaptırması gerektirdiğini hatırlatarak, bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını önerdi.

"Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz"

Antalya Şehir Hastanesinin dahiliye bölümünde muayene olan görme engelli hasta Habib Sincar da hastanenin girişinde danışmadan görevlilerin yardımıyla polikliniğe geldiğini anlattı.

Sırasını beklerken telefonuna mesaj geldiğini belirten Sincar, "Mesajı dinleyip içeriye girdim. Kimseden yardım almadım, diğer hastaları, doktor veya sekreteri de rahatsız etmedim. Bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz. Bize büyük kolaylık sağlıyor, en azından kimseden yardım almadan gittim, doktorla görüştüm." dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yeni uygulamaya gittiklerini kaydetti.

Engelli bireylerin telefonuna gelen SMS ile odaya girebildiğine dikkati çeken Özkan, hastaların daha az beklemesi ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi.