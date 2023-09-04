Antalya'da Evde Rahatsızlanan Şahıs Yolda Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde rahatsızlanan 56 yaşındaki şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Erkan Güzel, ailesiyle birlikte yaşadığı evin yatak odasında hareketsiz halde bulundu. Güzel'in kızı ve kardeşine tepki vermemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan 56 yaşındaki adam, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Güzel'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA