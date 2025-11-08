Haberler

Anne Sütü Teşvik Programı Kapsamında Bebek Dostu Hastaneler Değerlendirildi

Anne Sütü Teşvik Programı Kapsamında Bebek Dostu Hastaneler Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında, Kayseri'de 500 ve üzeri doğum yapan hastanelerin sürdürülebilirlik çalışmaları değerlendirildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, bu değerlendirme faaliyetinin bebek dostu uygulamaların önemini vurguladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, sağlık tesisleri "Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi" tarafından incelendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğum sayısı 500 ve üzeri olan "Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerin sürdürülebilirlik çalışmaları 3-7 kasım tarihleri arasında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarından Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Göçmen Sağlığı merkezleri de denetlendi.

Değerlendirme programı sonunda Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Ulusal Bebek Dostu Değerlendirme Ekip Sorumlusu Uzm. Dr. Refia Gözdenur Savcı, kentte yürütülen çalışmalar ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Bakanlık tarafından yürütülen değerlendirme faaliyetinin anne sütüyle beslenmenin teşviki ve bebek dostu uygulamaların sürdürülebilirliğini göstermesi açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.