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Anne adayları için 'Riskli Takip Sistemi’ 81 ilde devrede

Anne adayları için 'Riskli Takip Sistemi’ 81 ilde devrede
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi’ni (RİTAS) 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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