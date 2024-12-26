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Ankilozan Spondilit Tanısında Gecikmenin Sonuçları

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Doç. Dr. Ahmet Karataş, ankilozan spondilit hastalığının erken tanısının önemini vurgulayarak, gecikme durumunda kamburluk ve belde eğilme gibi komplikasyonların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Hastaların düzenli olarak romatoloji bölümüne başvurmalarının gerekliliği üzerinde durdu.

Doç. Dr. Karataş : "Ankilozan spondilit tanısında gecikme yaşanırsa kamburluk, belde eğilme oluşabilir"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, 'ankilozan spondilit' hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Ahmet Karataş, ankilozan spondilit hastalığının bel ve kalça ağrısı ile karakterize bir hastalık olduğunu, sabah kalktığında özellikle 30 dakikadan fazla bel katılığı ve tutukluğu yaşanması, gece yatarken belde ve kalçada ağrı hissedilmesi, özellikle bir takım ağrı kesiciler ile bel ağrısında rahatlama yaşanması ve egzersizle veya istirahat ile ağrıları kesilmeyen kişilerin ankilozan spondilit açısından romatoloji bölümüne başvurmalarının önemli olduğunu ifade ederek ankilozan spondilit hastalığının tanısında gecikme yaşandığı takdirde kamburluk belde eğilme gibi farklı komplikasyonları görülebileceğini, ancak erken tanı ve tedavi ile bunun önüne geçilebileceğini söyledi. Doç. Dr. Karataş, ankilozan spondilit hastalarının muhakkak düzenli aralıklarla romatoloji bölümüne başvurmalarının önem arz ettiğini, bu hastalığa yönelik birçok tedavinin olduğunu, özellikle son dönemlerde çok etkili tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini, bu nedenle şikayeti olan hastaların vakit kaybetmeden en yakın romatoloji bölümüne başvurmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Ankilozan Spondilit Tanısında Gecikmenin Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Sağlık
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