Ankara'da Sağlık Sokağı Açıldı: Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

ANKARA'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle, 'Sağlık Sokağı' açtı. Sokaktan geçenlere sigaranın zararları, kanserde erken teşhisin önemi ve bağımlılıkla mücadele konuları anlatıldı, sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, halkı sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve sağlık hizmetlerini yakından tanıtmak amacıyla Hamamönü semtinde 'Sağlık Sokağı' açtı. Bu kapsamda sokaktan geçenlere; sigara kullanımının etkilerini göstermek amacıyla ücretsiz karbonmonoksit ölçümü, şeker, boy-kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri ile tansiyon ölçümü yapıldı. Ayrıca fizyoterapistlerle fiziksel aktivite etkinlikleri, diyetisyenler tarafından sağlıklı tabak atölyesi, kanser taramaları hakkında bilgilendirme, aile hekimliği hizmetleri tanıtımı, çocuk sağlığı ve aşı danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetleri sunuldu. Sokaktaki stantları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, görevlilerden bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.

'FAZLA KİLO VE OBEZ RAKAMLARIMIZ YÜKSEK'

Kurtcebe, 'Halk Sağlığı Haftası'nın bugünkü temasının 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' olduğunu belirterek, "Biz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak 20 tane Kanser Erken Teşhis Merkezimizde (KETEM) vatandaşımızın meme, kolorektal ve serviks (rahim ağzı) kanserleriyle ilgili taramalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu merkezlerimize aile sağlığı merkezi üzerinden, sağlık hayat merkezi üzerinden vatandaşlarımızı davet etmekteyiz. Daha sonraki aşamalarda testleri pozitif çıkan hastalarımızı da hastanelerimizde karşılayarak onların tedavi ve takip süreçlerini tamamlamaktayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mayıs-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasına da değinen Kurtcebe, "Burada 10 milyon vatandaşımıza ulaşıldı. Ankara'da 600 bini geçkin vatandaşımızın kilosunu ölçüp beden kitle indeksini hesapladık. Hem Türkiye'deki hem Ankara'daki veriler bize gösterdi ki özellikle fazla kilo ve obez anlamında ne yazık ki rakamlarımız yüksek. Yüzde 60 oranına yakın bir şekilde fazla kilo ve obez vatandaşımız mevcut" diye konuştu.